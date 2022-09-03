Аварийные бригады восстановили электроснабжение в 13 населенных пунктах Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 7,5 тысячи семей.



«Специалисты энергокомпании возобновили энергоснабжение для более 1,8 тысячи домохозяйств Славянской громады, для тысячи в Бахмутской громаде, 1,5 тысячи — в Марьинской громаде и для 1,4 тысячи в Торецкой громаде. Также энергетикам удалось провести ремонты в Авдеевской и Великоновоселковской громадах», — отметили в ДТЭК.



В компании отметили, что по состоянию на 3 сентября без света остаются 89 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных.