Аварійні бригади відновили електропостачання у 13 населених пунктах Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 13 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 7,5 тисяч сімей.



«Фахівці енергокомпанії відновили енергопостачання для понад 1,8 тисячі домогосподарств Слов'янської громади, для тисячі в Бахмутській громаді, 1,5 тисячі — у Мар'їнській громаді та для 1,4 тисячі в Торецькій громаді. Також енергетикам вдалося провести ремонти в Авдіївській та Великоновосілківській громадах», — зазначили у ДТЕК.



У компанії зазначили, що на 3 вересня без світла залишаються 89 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових.