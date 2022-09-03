Аварійні бригади відновили електропостачання у 13 населених пунктах Донеччини

03 вересня 2022, 13:31

Аварійні бригади відновили електропостачання у 13 населених пунктах Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 13 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 7,5 тисяч сімей.

«Фахівці енергокомпанії відновили енергопостачання для понад 1,8 тисячі домогосподарств Слов'янської громади, для тисячі в Бахмутській громаді, 1,5 тисячі — у Мар'їнській громаді та для 1,4 тисячі в Торецькій громаді. Також енергетикам вдалося провести ремонти в Авдіївській та Великоновосілківській громадах», — зазначили у ДТЕК.

У компанії зазначили, що на 3 вересня без світла залишаються 89 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових.

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