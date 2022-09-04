ВСУ ликвидировали 450 оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины ликвидировали за минувшие сутки 450 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Оккупанты понесли наибольшие потери на Донецком и Криворожском направлениях.
Общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля по 4 сентября составили 49500 военнослужащих.
ВСУ уничтожили:
- танков — 2049 (+15);
- боевых бронированных машин — 4430 (+27);
- артиллерийских систем — 1147 (+13);
- РСЗО — 294 (+1);
- средства ПВО — 156 (+3);
- самолетов — 236 (+1);
- вертолетов — 206 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 864;
- крылатых ракет — 203;
- кораблей / катеров — 15;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3276 (+8);
- специальной техники — 106 (+1).