ВСУ ликвидировали 450 оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины ликвидировали за минувшие сутки 450 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.



Оккупанты понесли наибольшие потери на Донецком и Криворожском направлениях.



Общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля по 4 сентября составили 49500 военнослужащих.



ВСУ уничтожили:

- танков — 2049 (+15);

- боевых бронированных машин — 4430 (+27);

- артиллерийских систем — 1147 (+13);

- РСЗО — 294 (+1);

- средства ПВО — 156 (+3);

- самолетов — 236 (+1);

- вертолетов — 206 (+1);

- беспилотников оперативно-тактического уровня — 864;

- крылатых ракет — 203;

- кораблей / катеров — 15;

- автомобильной техники и автоцистерн — 3276 (+8);

- специальной техники — 106 (+1).