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ВСУ отразили наступление российских войск — сводка Генштаба

04 сентября 2022, 08:03

ВСУ отразили наступление российских войск — сводка Генштаба

ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают российским войскам продвигаться вглубь территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Продолжаются наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник продолжает активно применять средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

За прошедшие сутки противник нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье. Продолжается сохраняться угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

За неимением высокоточного оружия российские войска чаще стали использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них — непригодны к применению.

Российские войска совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
- на Северском направлении — населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской и Стукаловка в Сумской областях;
- на Харьковском направлении — Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Большие Проходы, Старый Салтов, Андреевка;
- на Славянском направлении — Богородичное, Долина, Краснополье;
- на Краматорском направлении — Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;
- на Бахмутском направлении — Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Раздолевка;
- на Авдеевском направлении — Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;
- на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;
- на Запорожском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогорья, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Новоселка, Времовка;
- на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск;
- на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 6 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и объектов логистического обеспечения противника. Информация по потерям уточняется.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника. В результате огневого воздействия за прошедшие сутки нанесено поражение по российскому пункту управления, районам сосредоточения боевой техники и личному составу танкового батальона. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк», станция радиоэлектронной борьбы «Житель» и большое количество живой силы оккупантов.

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