ЗСУ ліквідували 450 окупантів за добу

Збройні сили України ліквідували минулої доби 450 російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого до 4 вересня склали 49500 військовослужбовців.
ЗСУ знищили:
- танків — 2049 (+15);
- бойових броньованих машин — 4430 (+27);
- артилерійських систем — 1147 (+13);
- РСЗВ — 294 (+1);
- кошти ППО — 156 (+3);
- літаків — 236 (+1);
- вертольотів — 206 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 864;
- крилатих ракет — 203;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3276 (+8);
- спеціальної техніки — 106 (+1).