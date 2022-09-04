ЗСУ ліквідували 450 окупантів за добу

Збройні сили України ліквідували минулої доби 450 російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.



Окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому та Криворізькому напрямках.



Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого до 4 вересня склали 49500 військовослужбовців.



ЗСУ знищили:

- танків — 2049 (+15);

- бойових броньованих машин — 4430 (+27);

- артилерійських систем — 1147 (+13);

- РСЗВ — 294 (+1);

- кошти ППО — 156 (+3);

- літаків — 236 (+1);

- вертольотів — 206 (+1);

- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 864;

- крилатих ракет — 203;

- кораблів/катерів — 15;

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3276 (+8);

- спеціальної техніки — 106 (+1).