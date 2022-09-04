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Опубликовано видео обстрела Зеленодольска, в результате которого погиб ребенок

04 сентября 2022, 12:50

Опубликовано видео обстрела Зеленодольска, в результате которого погиб ребенок

Видео обстрела российскими войсками Зеленодольска Днепропетровской области, в результате которого погиб ребенок, опубликовал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На опубликованных кадрах видно, как оккупанты днем, 3 сентября, ударили по скверу и перекрестку. В результате обстрела погиб мальчик, который гулял в парке. Пассажиры машины, которая также попала под обстрел, чудом не пострадали.

Ранее об ударе «Ураганами» по Зеленодольску сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что под удар попали жилые дома, пострадали местные жители.

«В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика… После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую громаду из "Ураганов". Предварительно 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство — тяжелые…» — написал он в своем Тelegram-канале.

В Зеленодольске потерпели разрушения 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке также были повреждены дома.

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