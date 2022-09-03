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Россияне обстреляли Днепропетровщину из «Ураганов», погиб ребенок

03 сентября 2022, 19:38

Россияне обстреляли Днепропетровщину из «Ураганов», погиб ребенок

Сегодня днем россияне обстреляли Днепропетровскую область из «Ураганов», под удар попали жилые дома, есть жертвы среди мирных жителей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика… После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую громаду из "Ураганов". Предварительно 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство — тяжелые…» — написал он в своем Тelegram-канале.

Он добавил, что в Зеленодольске потерпели разрушения 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке повреждены дома.

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