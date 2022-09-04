Опубліковано відео обстрілу Зеленодольська, внаслідок якого загинула дитина

Відео обстрілу російськими військами Зеленодольська Дніпропетровської області, внаслідок якого загинула дитина, опублікував заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.



На опублікованих кадрах видно, як окупанти вдень, 3 вересня, вдарили по сквері та перехресті. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, який гуляв у парку. Пасажири машини, яка також потрапила під обстріл, не постраждали.



Раніше про удар «Ураганами» по Зеленодольську повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко. Він наголосив, що під удар потрапили житлові будинки, постраждали місцеві жителі.



«У Зеленодольську росіяни вбили 9-річного хлопчика… Після обіду вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду із "Ураганів". Попередньо 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість — важкі…» — написав він у своєму Тelegram-каналі.



У Зеленодольську зазнали руйнування 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромі також було пошкоджено будинки.