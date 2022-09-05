В ISW рассказали о контрнаступлении ВСУ на юге и востоке Украины

Контрнаступление украинских войск будет менять скорость с каждым днем. Об этом в своем отчете пишут аналитики Института изучения войны (ISW).



В ISW отметили, что ВСУ продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонщины и деоккупировали населенный пункт Озерное на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области, примерно в 20 км к востоку от Славянска.



Аналитики Института изучения войны также пишут, что способность украинских войск форсировать реку Северский Донец, не попав под огонь оккупантов, предполагает ослабление российского контроля над левым берегом реки к востоку от Славянска.



«Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян логистики, уничтожить их командные пункты и контроль и ослабить моральный дух», - написали в ISW. Вместе с тем аналитики пишут, что российские войска продолжат контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций, обстреливая авиацией и артиллерией освобожденные ВСУ населенные пункты и наступающие украинские войска.

Ранее в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что украинские военные за сутки отбили атаку российских сил на Авдеевском и Бахмутском направлениях.





