В ISW розповіли про контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України

Контрнаступ українських військ змінюватиме швидкість з кожним днем. Про це у своєму звіті пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).



В ISW зазначили, що ЗСУ просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонщини та деокупували населений пункт Озерне на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області, приблизно за 20 км на схід від Слов'янська.



Аналітики Інституту вивчення війни також пишуть, що здатність українських військ форсувати річку Сіверський Донець, не потрапивши під вогонь окупантів, передбачає ослаблення контролю російських військ над лівим берегом річки на схід від Слов'янська.



«Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили працюють над тим, щоб залишити росіян без необхідних припасів, порушити їхнє командування та управління та послабити їхній бойовий дух, навіть якщо контрнаступальні наземні атаки продовжуються», - написали в ISW. Водночас аналітики пишуть, що російські війська продовжать контратакувати і відвойовувати частину втрачених позицій, обстрілюючи авіацією та артилерією звільнені ЗСУ населені пункти та наступні українські війська.

Раніше в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що українські військові за добу відбили атаку російських сил на Авдіївському та Бахмутському напрямках.



