Вооруженние силы Украины за сутки отбили атаку российских сил на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей сводке.



«Подразделения наших войск успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении», – говорится в сообщении.



В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.



Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск за прошедшие сутки нанесли ракетные удары и произвели огненное поражение по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневых позициях подразделений артиллерии, а также другим важным целям.



«В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Утраты уточняются», – рассказали в Генштабе.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов - Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Беларуси.



На Северском направлении россияне совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Более всего огневого влияния испытали Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области.



На Харьковском направлении российские войска нанесли удар в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Задействовали БПЛА для корректировки огня артиллерии.



На Славянском направлении обстрелу подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка нанесен авиаудар.



На Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.



На Бахмутском направлении силы РФ обстреляли районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанесли авиаудар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледар.



На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.



На Новопавловском направлении войска РФ активных наступательных действий не проводили, вместе с тем обстреливали районы населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка.



На Запорожском направлении россияне обстреляли районы Новополя и Новоселки.



На Южнобужском направлении силы РФ ведут оборонительные действия, совершили обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Российским авиаударом подверглись районы Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня силы РФ задействовали БПЛА.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил, что украинским военным удалось освободить три населенных пункта и продвинуться на одном из направлений фронта. Их названия он не сообщил.



Известно, что украинские военные освободили село Озерное Донецкой области и поселок Высокополье на Херсонщине.