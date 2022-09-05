Пограничнику, сбежавшему из Мариуполя в РФ, сообщено о подозрении в дезертирстве

Бывший украинский пограничник, сбежавший из Мариуполя в РФ после начала российской военной агрессии, заочно уведомлен о подозрении в дезертирстве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным правоохранителей, 19 марта 2022 года главный корабельный старшина одного из пограничных отрядов морской охраны Госпогранслужбы скрылся с места службы в Мариуполе.



«Впоследствии в соцсетях появилось видео, где этот человек рассказывал, что находится в городе Пенза и решает вопрос получения российского гражданства», - говорится в сообщении.



Сотрудники ГБР заочно сообщили бывшему пограничнику о подозрении в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения.