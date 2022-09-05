Прикордоннику, який втік з Маріуполя до РФ, повідомлено про підозру у дезертирстві

Колишньому українському прикордоннику, який втік з Маріуполя в РФ після початку російської військової агресії, заочно повідомлено про підозру в дезертирстві. Про це повідомляє прес-служба ДБР.



За даними правоохоронців, 19 березня 2022 року головний корабельний старшина одного з прикордонних загонів морської охорони Держприкордонслужби втік з місця служби у Маріуполі.



«Згодом у соцмережах з'явилося відео, де ця людина розповідала, що знаходиться у місті Пенза і вирішує питання набуття російського громадянства», - йдеться у повідомленні.



Співробітники ДБР заочно повідомили колишньому прикордоннику про підозру в дезертирстві, здійсненому в умовах воєнного стану.