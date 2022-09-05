Кириленко: Украина контролирует около 45% территорий Донецкой области

Около 45% территории Донецкой области остаются подконтрольными украинской власти. Об этом в эфире белорусского телеканала «Белсат» рассказал начальник ОВА Павел Кириленко.



«Попытки наступательных действий врага не прекращаются на основных ключевых направлениях, это Бахмутское направление, Авдеевское направление, там, где враг уже в течение многих недель продолжает наступать, перенося, как они говорят, сроки выхода к административным границам Донецкой области. Однако успех их действий не имеет», - сказал Кириленко.



Он подчеркнул, что противник ведет постоянные обстрелы, что приводит к росту числа жертв и пострадавших среди мирного населения.



«Результаты обстрелов – к сожалению, ежедневные жертвы и раненые среди мирного населения. И такие факты мы фиксируем, к сожалению, каждый день», – глава руководитель области.



Как сообщалось ранее, за 4 сентября российские оккупанты убили трех мирных жителей Донбасса: двоих в Курахово и одного в Соледаре. Еще три человека получили ранения.