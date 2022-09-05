Кириленко: Україна контролює близько 45% територій Донецької області

Близько 45% території Донецької області залишаються підконтрольними українській владі. Про це в ефірі білоруського телеканалу "Белсат" розповів начальник ова Павло Кириленко.



«Спроби наступальних дій ворога не припиняються на основних ключових напрямках, це Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, там, де ворог уже протягом багатьох тижнів продовжує наступати, переносячи, як вони кажуть, терміни виходу до адміністративних кордонів Донецької області. Однак успіху їхніх дії не мають», - сказав Кириленко.



Він наголосив, що противник веде постійні обстріли, що призводить до зростання кількості жертв та постраждалих серед мирного населення.



«Результати обстрілів – на жаль, щоденні жертви та поранені серед мирного населення. І такі факти ми фіксуємо, на жаль, щодня», – голова керівника області.



Як повідомлялося раніше, за 4 вересня російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донбасу: двох у Кураховому та одного у Соледарі. Ще троє людей отримали поранення.