Эвакуация и подготовка к зиме. Интервью с руководителем Донецкой области Павлом Кириленко

Павел Кириленко. Фото: Донецкая ОВА

Донецкая область — самая горячая точка на карте Украины, российские силы ежедневно обстреливают населенные пункты и пытаются сломить украинскую оборону. Гуманитарная ситуация в регионе тяжелая: нет газа, с перебоями подаются электричество и вода. В связи с этим проводится обязательная эвакуация гражданских. Но есть и такие, которые от нее отказываются.



Более подробно о том, какая ситуация сейчас на Донетчине, «Новости Донбасса» поговорили с главой Донецкой областной военной администрации Павлом Кириленко.



— Известно ли вам, сколько людей пока еще остаются на подконтрольной территории Донецкой области?



— Это приблизительно около 350 тысяч населения сейчас. С учетом того, что часть населения возвращается на несколько дней. Я сегодня (интервью было записано 2 сентября — Ред. ) проводил совещание, чиновники военных администраций на местах докладывают, что люди возвращаются для того, чтобы взять теплые вещи, проверить, в каком состоянии находятся их дома и для того, чтобы в дальнейшем уехать, потому что условия проживания и составляющая безопасности крайне серьезна.







— Насколько эффективно себя показывает обязательная эвакуация? Много ли людей пишут отказ?



— Необходимо учесть, что эвакуация фактически началась с 24 февраля и за это время три четверти населения уже выехало. Был 1 миллион 670 тысяч постоянно проживающих людей на территории области. Это не просто зарегистрированных и внутренне перемещенных лиц, которые временно проживали или вообще не жили в области, а именно постоянно проживавшие на территории области. С момента обязательной эвакуации (началась в августе — Ред.) у нас эвакуировано более семи тысяч человек.



— Какие населенные пункты самые проблемные, если говорить о гуманитарной ситуации?



— В первую очередь это населенные пункты, которые находятся непосредственно на линии фронта. Это и Великоновоселковская громада, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Северск, Соледар и Лиманское направление, Славянск также довольно приближен к линии фронта. Но гуманитарная ситуация такова, что имеем все необходимые и продуктовые наборы, и необходимое обеспечение людей продуктами питания. Там, где нет водоснабжения, осуществляется подвоз воды. И процесс этот организован на всей территории, несмотря на сложную гуманитарную ситуацию по вопросам водообеспечения и электроснабжения в прифронтовых населенных пунктах. Ну и, соответственно, газоообеспечение отключено практически по всей территории области.



Подвоз воды осуществляется через руководителей территориальных громад, привлекаем, где необходимо, Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Но также максимально, с учетом требований безопасности, мы работаем над тем, чтобы у нас функционировали небольшие магазины, где можно также реализовывать продукты питания — точно не алкогольную продукцию, ввоз и реализация которой запрещены. Медикаменты в аптечные сети попадают и в аптеках в больших городах или в городах, где возможно функционирование аптек, осуществляется реализация медикаментов. А там, где это не возможно, то осуществляется их подвоз. Основное — это волонтеры, волонтерские организации и руководители военных администраций, мэры городов. Там где они есть, координация между собой, в координации с областной военной администрации, осуществляется доставка всего необходимого.



При этом мы не останавливаем процесс восстановления электропитания, которое даже по несколько раз в сутки прекращается. Это нужно для того, чтобы была прокачка воды. У нас на сегодня сложная ситуация в Константиновке. Как бы там не рассказывали некоторые, извините, диванные эксперты, которые пишут: «По непонятным причинам нет водоснабжения». Нет водоснабжения, потому что электропитание идет с перебоями. Мощность и переход из одной питающей сети: с 330-й ветки — это 330 киловольт — до 110-й не позволяет воду эту закачать, перейти через этот ландшафтный географический подъем. Поэтому до Константиновки вода не доходит. Но мы сделали даже невозможное и, надеюсь, в ближайшие несколько дней вода в Константиновке будет. Сейчас Славянск, Дружковка водой обеспечены через компанию «Вода Донбасса» или непосредственно через скважины, прокачку которых осуществляют или местные водоканалы, или водоканалы, которые входят в компанию «Вода Донбасса».



— Одна из волнующих тем — как раз-таки из-за отсутствия газоснабжения — это отопительный сезон. Как идет подготовка к зиме? Есть ли возможность все же наладить газоснабжение? Если нет, то какая может быть альтернатива?



— Конечно, мы работаем. Основная концентрация усилий — на альтернативном отоплении, то есть, это металлические печи, это электрообогреватели. Главное, чтобы мы четко придерживались проведенного расчета в том количестве, в котором возможно применение электрообогревателей в многоквартирных домах. Это будут модульные котельные в объектах критической инфраструктуры и пункты обогрева. Они будут во всех громадах, где возможно их установить и они — эти пункты обогрева — будут для того, чтобы люди имели возможность согреться, получить горячую пищу. То есть, основное — это обогреватели, металлические печи-булерьяны, обогреватели пунктов обогрева. И расчет идет, чтобы мы прошли этот сверхсложный осенне-зимний период с учетом количества наших защитников, которые находятся на территории области, чтобы они также, будучи в этой сложной ситуации, имели достаточно комфортные условия.



Над газоснабжением мы продолжаем работу. И если у нас будет результат, о нем и уважаемые представители СМИ точно узнают. Почему нет результата также сообщу. Потому что основная ветка была уже применена как резервная после того, как Российская Федерация из-за временной оккупации Луганской области прекратила газоснабжение, заходившее на территории Донецкой области. Потом была ветка запущена через Харьковскую область и заходила в Донецкую область, но та ветка во многих местах пробита. Но вопрос даже в том, что ремонтным бригадам и военным даже на расстояние около километра крайне сложно подойти к ней, потому что она фактически проходит по линии фронта.



— Верховная Рада передала руководство населенными пунктами Донецкой области военным администрациям. Что это изменит для региона и жителей?



— Это меняет скорость оперативности принятия решений. Конечно, это прямая связь с большей ответственностью руководителя военной администрации на месте. И первое — это цель быстро, оперативно, эффективно принимать решение. Рада передает полномочия исполкома местного совета возглавляющему военную администрацию. Чтобы не было так называемого двоевластия. Есть военная администрация, введенная указом президента, назначенный президентом Украины глава военной администрации и при этом действует исполнительный комитет, действует секретарь городского или сельского совета, в зависимости от того, где введена военная администрация. То есть на момент военного положения полнота власти переходит к главе военной администрации. Военные администрации вводятся на весь период военного положения и на тридцать дней после его завершения.



— Мы наблюдаем активизацию со стороны ВСУ на юге Украины. Есть ли у вас данные относительно Донецкой области, возможно ли контрнаступление украинских сил?



— Для этого и есть наши профессиональные вооруженные силы для того, чтобы, в зависимости от сложности обстоятельств, которые есть, остановить, сдержать врага, а потом деоккупировать всю территорию, которая была временно оккупирована. На эту возможность мы все рассчитываем и скоординированными усилиями действуем таким образом, чтобы эти территории были освобождены. Сейчас я четко поддерживаю позицию военного командования и позицию верховного главнокомандующего — президента Украины, что мы будем говорить об этом уже по результатам, а не анонсировать какие-то действия. Сейчас 45% территории области подконтрольна Украине. Как бы враг не пытался сразу закрепиться и продвинуться до границ, ему это не удается. 45% области на протяжении уже нескольких месяцев остается под контролем Вооруженных сил и враг не может развить свои наступательные действия.



— Есть ли у вас информация, что происходит на оккупированных территориях региона? Например, в Мариуполе, Лимане, других новооккупированных городах.



— Информацию достаточно много. Мариуполь разрушен до основания. Какие бы пропагандистские ролики не делали оккупанты, мы понимаем, что восстановить город-герой Мариуполь, город-герой Волноваху, Волновахский район и другие временно оккупированные территории может только государство Украина после их деоккупации. В каком состоянии находится население. Это не является каким-то фейком, что люди в буквальном смысле вынуждены работать за продукты питания и точно оккупационные власти не будут заботиться об обеспечении, по крайней мере, самым необходимым населения, которое осталось в городе Мариуполе, и думать о том, как пройдет осенне-зимний период на этих оккупированных территориях. При том, что ни света, ни водоснабжения, ни газоснабжения также нет в указанных населенных пунктах.

