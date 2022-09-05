На Запорожской АЭС остановлен последний энергоблок

ГП «НАЭК "Энергоатом"» в понедельник разгрузило и отключило от сети последний энергоблок №6 Запорожской АЭС, который обеспечивал собственные потребности станции. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«Сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, сейчас питающий собственные нужды ЗАЭС», - говорится в сообщении.



В компании «Энергоатом» отметили, что в последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС.



В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь. Также поврежден АТ 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗаТЭС получили повреждения еще раньше.



Предпоследний энергоблок №5 на ЗАЭС был остановлен 3 сентября.