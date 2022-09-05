На Запорізькій АЕС зупинено останній енергоблок

ДП «НАЕК "Енергоатом"» у понеділок розвантажило та відключило від мережі останній енергоблок №6 Запорізької АЕС, який забезпечував власні потреби станції. Про це повідомила прес-служба компанії.



«Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріл, було відключено ЛЕП 330 кВ ЗАТЕС – Феросплавну, тобто останню лінію, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗАТЕС з енергосистемою України! Як наслідок – було розвантажено та відключено від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС», - йдеться у повідомленні.



У компанії «Енергоатом» зазначили, що останні три дні російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.



В результаті було пошкоджено та відключено лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗАТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС – Мелітополь. Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗАТЕС отримали пошкодження ще раніше.



Передостанній енергоблок №5 на ЗАЕС було зупинено 3 вересня.