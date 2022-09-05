Украинская прокуратура сообщила о подозрении командующему армией «ЛНР»

Командующему оккупационной армией группировки «ЛНР» сообщено о подозрении в умышленных действиях по изменению границ Украины, которые привели к гибели людей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



По данным следствия, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения заместитель командующего «8-й гвардейской общевойсковой армией южного военного округа» (штаб армии – Новочеркасск, Ростовская область РФ) прибыл на оккупированную территорию Луганской области и был назначен командующим «2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР».



«В период марта-июня 2022 года российский генерал-майор принимал управленческие решения в соответствии с совместным с ВС РФ и спецотрядом "Ахмат" росгвардии РФ по Чеченской республике планом боевых действий против украинской армии и оккупации всей территории Луганской области», - отмечается в сообщении.



Подозреваемый непосредственно отдавал приказы личному составу во время боев за города Рубежное, Кременная, Северодонецк и другие населенные пункты области, отметили в прокуратуре.



Российскому военному инкриминированы умышленные действия с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 18). 2 ст.437 УК Украины).