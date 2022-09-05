Українська прокуратура повідомила про підозру командуючому армією «ЛНР»

Командувачу окупаційної армії угруповання «ЛНР» повідомлено про підозру в умисних діях щодо зміни кордонів України, які призвели до загибелі людей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



За даними слідства, за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення заступник командувача «8-ї гвардійської загальновійськової армії південного військового округу» (штаб армії – Новочеркаськ, Ростовська область РФ) прибув на окуповану територію Луганської області та був призначений командувачем «2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР».



«У період березня-червня 2022 року російський генерал-майор приймав управлінські рішення відповідно до спільного з ЗС РФ та спецзагону "Ахмат" росгвардії РФ по Чеченській республіці планом бойових дій проти української армії та окупації всієї території Луганської області», - наголошується в повідомленні.



Підозрюваний безпосередньо віддавав накази особовому складу під час боїв за міста Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк та інші населені пункти області, зазначили у прокуратурі.



Російському військовому інкриміновано навмисні дії з метою зміни меж території України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 18) ). 2 ст.437 КК України).