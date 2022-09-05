На сегодня уже верифицировано $326 млрд прямого ущерба от агрессии России - Шмыгаль

На данный момент сумму прямого ущерба от российской агрессии составляет 326 млрд долларов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Брюсселе по итогам 8-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной, передает «Интерфакс-Украина».



«Совместно со Всемирным банком Министерством развития громад и территорий верифицировало нанесенного Россией ущерба на 326 млрд долларов. То есть, это - прямой ущерб, который на сегодня уже верифицирован, физический ущерб», - сказал Шмыгаль.



Премьер отметил, что из этой суммы, 105 млрд долларов - сумма, которая необходима на восстановление различных объектов.



На быстрое восстановление необходимо 17 млрд долларов, 3,4 млрд долларов из которых Украина получит уже в текущем году, а остальные в 2023 году.