На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

На даний момент сума прямої шкоди від російської агресії становить 326 млрд доларів. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Спільно зі Світовим банком Міністерством розвитку громад та територій верифікували завдані Росією збитки на 326 млрд доларів. Тобто, це - прямі збитки, які на сьогодні вже верифіковані, фізичні збитки», - сказав Шмигаль.



Прем'єр зазначив, що із цієї суми, 105 млрд доларів – сума, яка необхідна на відновлення різних об'єктів.



На швидке відновлення потрібно 17 млрд доларів, 3,4 млрд доларів з яких Україна отримає вже цього року, а решта у 2023 році.