Армия РФ 17 раз обстреляла Донецкую область за минувшие сутки, ранен ребенок

В течение суток армия России 17 раз обстреляла Донецкую область, ранив местных жителей. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.

Правоохранители отметили, что оккупанты атаковали Авдеевку и Бахмут, а также Курахово, села Богоявленку, Хромово, Георгиевку и Константиновку.



В результате ракетных обстрелов Курахово ночью разрушена школа и поврежден школьный автобус, а в Бахмуте ранен ребенок и повреждено здание ГСЧС. За сутки в целом разрушены и повреждены 14 гражданских объектов Донецкой области, из них 10 – жилые дома.

По данным полициейских, оккупанты атаковали Донецкую область ракетами ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерией.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 269 человек, с начала обязательной эвакуации – более 13 900 человек, в том числе 2339 – дети, 627 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские войска обстрелами ранили четырех мирных жителей Донбасса.