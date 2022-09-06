Армія РФ 17 разів обстріляла Донецьку область за минулу добу, поранено дитину

Упродовж доби армія Росії 17 разів обстріляла Донецьку область, поранивши місцевих мешканців. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

Правоохоронці зазначили, що окупанти атакували Авдіївку та Бахмут, а також Курахове, села Богоявленку, Хромове, Георгіївку та Костянтинівку.



Внаслідок ракетного обстрілу Курахове вночі зруйновано школу та пошкоджено шкільний автобус, а в Бахмуті поранено дитину та пошкоджено будівлю ДСНС. За добу загалом зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об'єктів Донецької області, з них 10 – житлові будинки.

За даними поліцейських, окупанти атакували Донецьку область ракетами ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерією.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 269 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 13 900 осіб, у тому числі 2339 – дітей, 627 – людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби російські війська обстрілами поранили чотирьох мирних жителів Донбасу.