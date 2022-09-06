В Бердянске взорвалась машина «коменданта» города

Взорвана машина «коменданта» Бердянска. Фото из соцсетей

В оккупированном войсками России Бердянске сегодня днем прогремел взрыв, а затем началась стрельба. Соответсвующие видео опубликовали очевидцы в соцсетях.



Как сообщил представитель оккупационной администрации Запопрожской области Владимир Рогов, была взорвана машина «коменданта» города Артема Бардина.



«Был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города. Автомобиль стоял рядом с городской администрацией. Потом была перестрелка», — рассказал Рогов в эфире «Соловьев LIVE».



Обновлено. В результате взрыва автомобиля «комендант» Бердянска Артем Бардин в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, сообщает оккупационная администрация города.



Рогов уточнил, что у Бардина ампутированы обе ноги в результате взрыва.

Взорвана машина «коменданта» Бердянска. Фото из соцсетей

От взрыва повреждено также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.