У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста

06 вересня 2022, 15:43

У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста

В окупованому військами Росії Бердянську сьогодні вдень пролунав вибух, а потім почалася стрілянина. Відповідні відео опублікували очевидці у соцмережах.

Як повідомив представник окупаційної адміністрації Запопрозької області Володимир Рогов, було підірвано машину «коменданта» міста.

«Було підірвано автомобіль, що належить коменданту міста. Автомобіль стояв поряд із міською адміністрацією. Потім була стрілянина», - розповів Рогов в ефірі «Соловйов LIVE».

Оновлено. Внаслідок вибуху автомобіля «комендант» Бердянська Артем Бардін у важкому стані госпіталізований до лікарні, повідомляє окупаційна адміністрація міста. 

Рогов уточнив, що у Бардіна ампутовано обидві ноги від взриву.

Від вибуху пошкоджено також три цивільні автомобілі, в яких нікого не було.

Ще за темою

Місця
Бердянськ
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:43
У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста
15:05
Шістьом учасникам угруповання «ДНР» оголосили про підозру у держзраді
14:44
Потужний вибух в окупованому військами РФ Енергодарі, місто знеструмлене — мер
13:34
У «ДНР» заявили про поранення мешканця Донецька та пошкодження трьох будинків
12:27
У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Донбас
12:14
«ДНР» заявила про захоплення силами РФ двох сіл на кордоні із Запорізькою областю
11:30
Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►
11:18
Окупанти на Луганщині мобілізованих працівників змінюють на росіян — ОВА
23:52
Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►
23:15
В окупованих містах Донецької області графік подачі води зроблять ще жорсткішим
19:07
«ДНР»: У Донецьку обстрілами поранено двох людей
18:30
«ДНР» анонсувала нову російську вакцину від ковіда
16:37
В ОП звернулися до мешканців окупованих армією РФ українських територій
15:54
У ЗСУ розповіли про стан мостів та пантонних переправ на півдні України
15:37
Обстріли Донецька: горить газопровід у Куйбишевському районі, є постраждала у Ленінському
Всі новини
16:20
Пожежу на нафтобазі Кривого Рогу локалізовано
16:18
ЗСУ взяли під вогневий контроль переправи біля Даріївки та Голої Пристані на Херсонщині
16:16
236 дітей зникли безвісти в Україні з 24 лютого — Офіс омбудсмена
15:43
У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста
15:21
За останній місяць із п'яти областей України евакуювали понад 60 тисяч людей – Верещук
15:19
Окупанти обстрілюють пожежно-рятувальні частини Донеччини
15:05
Шістьом учасникам угруповання «ДНР» оголосили про підозру у держзраді
14:48
Єлизавета II прийняла відставку Джонсона з посади прем'єра Великобританії
14:44
Потужний вибух в окупованому військами РФ Енергодарі, місто знеструмлене — мер
14:15
Ремонтники відновили енергопостачання у дев'яти населених пунктах Донеччини
14:11
Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових
14:11
«Шахтар» представив ігрову форму на новий сезон
13:34
У «ДНР» заявили про поранення мешканця Донецька та пошкодження трьох будинків
12:41
У Луганській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ у регіоні
12:27
У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Донбас
Всі новини
ВІДЕО
Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►
06 вересня, 11:30
Російська армія атакувала ракетами Курахівську гімназію
06 вересня, 09:10
Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►
05 вересня, 23:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти