У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста

В окупованому військами Росії Бердянську сьогодні вдень пролунав вибух, а потім почалася стрілянина. Відповідні відео опублікували очевидці у соцмережах.



Як повідомив представник окупаційної адміністрації Запопрозької області Володимир Рогов, було підірвано машину «коменданта» міста.



«Було підірвано автомобіль, що належить коменданту міста. Автомобіль стояв поряд із міською адміністрацією. Потім була стрілянина», - розповів Рогов в ефірі «Соловйов LIVE».

Оновлено. Внаслідок вибуху автомобіля «комендант» Бердянська Артем Бардін у важкому стані госпіталізований до лікарні, повідомляє окупаційна адміністрація міста.



Рогов уточнив, що у Бардіна ампутовано обидві ноги від взриву.

Від вибуху пошкоджено також три цивільні автомобілі, в яких нікого не було.