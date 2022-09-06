В Украине окончательно запрещена «Партия Шария»

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу «Партии Шария». Таким образом, суд окончательно запретил деятельность этой политсилы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник.



20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий, в частности ОПЗЖ и «Партии Шария».



14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрещении пророссийских политических партий.



16 июня Восьмой апелляционный административный суд Львова по требованию Министерства юстиции Украины запретил деятельность «Партии Шария» и постановил передать средства и другие активы партии в собственность государства.



Сам Анатолий Шарий живет в Испании. В мае этого года его задерживали по запросу Украины по подозрению в госизмене, но отпустили под подписку о невыезде.