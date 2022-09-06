В Україні остаточно заборонено «Партію Шарію»

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу "Партії Шарія". Таким чином, суд остаточно заборонив діяльність цієї політсили в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ у вівторок.



20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ та «Партії Шарія».



14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.



16 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова на вимогу Міністерства юстиції України заборонив діяльність «Партії Шарію» та ухвалив передати кошти та інші активи партії у власність держави.



Сам Анатолій Шарій мешкає в Іспанії. У травні цього року його затримували на запит України за підозрою в держзраді, але відпустили під підписку про невиїзд.