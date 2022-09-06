Среди украинских военнопленных есть женщины, в том числе беременные

В числе украинских военнопленных есть женщины, в том числе беременные. Об этом на брифинге заявила жена пленного «азовца», руководитель общественной организации «Женщины из стали» Наталья Зарицкая.



По ее словам, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли около 2,5 тысячи украинских военных. Это большое количество, и почти все они сейчас в плену. Обменяны лишь 95 человек.



«На самом деле, тяжелее всего там тяжелораненым и девушкам, женщинам. Мы знаем, что в руках врага находятся беременные женщины и женщина с ребенком. Их нужно как можно быстрее освобождать», — подчеркнула Зарицкая.



Она добавила, что в плену есть женщина на девятом месяце беременности.



Жена «азовца» подчеркнула, что РФ использует беременных военнопленных, чтобы давить на украинскую сторону в переговорах по обмену.