Серед українських військовополонених є жінки, зокрема вагітні. Про це на брифінгу заявила дружина полоненого «азовця», керівниця громадської організації «Жінки зі сталі» Наталія Зарицька.



За її словами, з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі вийшли близько 2,5 тисяч українських військових. Це багато, і майже всі вони зараз у полоні. Обміняно лише 95 осіб.



«Насправді, найважче там тяжко пораненим і дівчатам, жінкам. Ми знаємо, що в руках ворога знаходяться вагітні жінки та жінка з дитиною. Їх потрібно якнайшвидше звільняти», — наголосила Зарицька.



Вона додала, що у полоні є жінка на дев'ятому місяці вагітності.



Дружина «азовця» наголосила, що РФ використовує вагітних військовополонених, щоб тиснути на українську сторону у переговорах щодо обміну.