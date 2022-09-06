Оккупанты вечером ударили по Марганцу

Российские военные сегодня вечером ударили по Марганцу Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«Сегодня в Кривом Роге из-за ракетного удара возник масштабный пожар на нефтебазе. Уничтожены резервуары с топливом. Люди не пострадали. По информации Воздушного командования "Юг", из района Каспийского моря с самолетов ТУ-95 было выпущено шесть крылатых ракет. Большая часть из них была сбита еще на Юге. Обломки одной сбитой ракеты были обнаружены вблизи отвалов Ингулецкого ГОКа. Здесь тоже без жертв», — проинформировал Лукашук.



По его словам, выясняется информация о разрушениях после удара по Марганцу, предварительно — жертв нет.

Ранее мы, со ссылкой на информацию Александр Вилкула, сообщали об утреннем обстреле Кривого Рога.