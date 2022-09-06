Окупанти ввечері вдарили по Марганцю

Російські військові сьогодні ввечері вдарили по Марганцю Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



«Сьогодні у Кривому Розі через ракетний удар виникла масштабна пожежа на нафтобазі. Знищено резервуари з паливом. Люди не постраждали. За інформацією Повітряного командування "Південь", із району Каспійського моря з літаків ТУ-95 було випущено шість крилатих ракет. Більшість їх було збито ще на Півдні. Уламки однієї збитої ракети було виявлено поблизу відвалів Інгулецького ГЗК. Тут також без жертв», — поінформував Лукашук.



За його словами, з'ясовується інформація про руйнування після удару по Марганцю, попередньо — жертв немає.

Раніше ми, з посиланням на інформацію Олександра Вілкула, повідомляли про ранковий обстріл Кривого Рогу.