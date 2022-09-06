«Шахтер» обыграл «Лейпциг» в Лиге чемпионов

Триумф донецкой команды в Лейпциге. Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл немецкий «Лейпциг» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Германии, завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».



Счет в матче на 16-й минуте открыл новичок «Шахтера» Марьян Швед.



«Лейпциг» ответил голом Мохамеда Симакана на 57-й минуте, однако уже через минуту Швед снова вывел украинскую команду вперед.



На 76-й минуте за «Шахтер» забил Михаил Мудрик, а на 85-й — Лассина Траоре.



Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В другом матче группы мадридский «Реал» в гостях обыграл «Селтик» со счетом 3:0.