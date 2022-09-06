«Шахтар» обіграв «Лейпциг» у Лізі чемпіонів

Тріумф донецької команди у Лейпцигу. Фото: «Шахтар»

Донецький «Шахтар» обіграв німецький «Лейпциг» у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч, що проходила у Німеччині, завершилася з рахунком 4:1 на користь гірників.



Рахунок у матчі на 16-й хвилині відкрив новачок «Шахтаря» Мар’ян Швед.



«Лейпциг» відповів голом Мохамеда Сімакана на 57-й хвилині, проте вже за хвилину Швед знову вивів українську команду вперед.



На 76-й хвилині за «Шахтар» забив Михайло Мудрік, а на 85-й – Лассіна Траоре.



Відеоогляд матчу можна подивитися тут.

У другому матчі групи мадридський «Реал» в гостях обіграв «Селтік» з рахунком 3:0.