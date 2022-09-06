«Шахтар» обіграв «Лейпциг» у Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» обіграв німецький «Лейпциг» у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч, що проходила у Німеччині, завершилася з рахунком 4:1 на користь гірників.
Рахунок у матчі на 16-й хвилині відкрив новачок «Шахтаря» Мар’ян Швед.
«Лейпциг» відповів голом Мохамеда Сімакана на 57-й хвилині, проте вже за хвилину Швед знову вивів українську команду вперед.
На 76-й хвилині за «Шахтар» забив Михайло Мудрік, а на 85-й – Лассіна Траоре.
Відеоогляд матчу можна подивитися тут.
ДЛЯ ТЕБЕ, УКРАЇНО!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 6, 2022
⚒ Починаємо груповий етап @ChampionsLeague із ВЕЛИКОЇ перемоги!
Наступний матч ЛЧ – із «Селтіком» у Варшаві 14 вересня. Квитки ще в продажу: https://t.co/Zsk7VVMsyD.#ЛейпцигШахтар #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/9ju8Lfk5PP
У другому матчі групи мадридський «Реал» в гостях обіграв «Селтік» з рахунком 3:0.