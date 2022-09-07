Полицейские зафиксировали 17 обстрелов Донецкой области за сутки

За сутки правоохранителями зафиксировано 17 обстрелов территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.

Армия России ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Краматорск, Славянск, селах Карловка, Георгиевка, Уманское, Максимилиановка, Парасковеевка.

Атаковали города региона российские войска ракетами ЗРК «С-300», «Град», «Ураган», артиллерией. Разрушены и повреждены оккупантами 18 гражданских объектов, 12 из них - жилые дома.

«Сегодня около 4 утра враг нанес ракетные удары по северу Донбасса. В Краматорске повреждена больница, в Константиновке – частный дом. В Славянске разрушения получили школа, отоларингическая больница, здание Станции юных техников и многоэтажка. На месте работают полицейские и спасатели, расчищающие завалы дома. Под завалами остаются по меньшей мере три человека – два мужчины и женщина, все гражданские жители», – отметили в Нацполиции.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 394 человека, с начала обязательной эвакуации – более 14 000 человек, в том числе 2392 – дети, 664 – люди с инвалидностью.

Ранее, напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные успешно отразили ряд атак в Донецкой области.