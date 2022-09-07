Поліцейські зафіксували 17 обстрілів Донецької області за добу

За добу правоохоронцями зафіксовано 17 обстрілів території Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Армія Росії вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селах Карлівка, Георгіївка, Уманське, Максимільянівка, Парасковіївка.

Атакували міста регіону російські війська ракетами ЗРК «С-300», «Град», «Ураган», артилерією. Зруйновано та пошкоджено окупантами 18 цивільних об'єктів, 12 з них - житлові будинки.

«Сьогодні близько 4-ї ранку ворог завдав ракетні удари по півночі Донеччини. У Краматорську пошкоджено лікарню, в Костянтинівці - приватний будинок. У Слов’янську руйнувань зазнали школа, отоларингічна лікарня, будівля Станції юних техніків та багатоповерхівка. На місці працюють поліцейські та рятувальники, які розчищають завали будинку. Під завалами залишаються щонайменше троє людей – два чоловіки та жінка, всі цивільні мешканці», – зазначили у Нацполіції.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 394 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 14 000 осіб, у тому числі 2392 – діти, 664 – люди з інвалідністю.

Раніше, нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові успішно відбили низку атак у Донецькій області.