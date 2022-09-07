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Бронзового Ленина из Краматорска продали почти за миллион гривен

07 сентября 2022, 12:58

Бронзового Ленина из Краматорска продали почти за миллион гривен

Памятник Ленина из Краматорска продали на металлолом почти за миллион гривен. Об этом сообщает Центр общественного контроля «Действуй!-Краматорск».

Процедуру продажи памятника, который был установлен на центральной площади Краматорска, проводило коммунальное предприятие «ДРУАС». Реализация коммунального имущества осуществлялась через систему Prozorro. Памятник продавался как необработанный и неразобранный лом бронзы весом 7850 кг.

«Начальная цена лота составила 942 тысячи гривен. В ходе торгов оказался только один желающий приобрести этот металлолом. ООО "Норд Стил" из Лисичанска предложило за бывший памятник 962 тысячи гривен. Договор покупки лома был подписан 26 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что памятник Ленину в Краматорске был повален в апреле 2015 года. После демонтажа памятник хранился на территории коммунального предприятия «ДРУАС». В июле 2022 года Краматорский городской совет принял решение о продаже этого имущества. Памятник не серийного производства — он является авторской скульптурой. Бронзового Ленина высотой 11 м изготовили на НКМЗ, он был установлен во время реконструкции центральной площади в 1970 году.

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