Бронзового Ленина из Краматорска продали почти за миллион гривен

Памятник Ленина из Краматорска продали на металлолом почти за миллион гривен. Об этом сообщает Центр общественного контроля «Действуй!-Краматорск».



Процедуру продажи памятника, который был установлен на центральной площади Краматорска, проводило коммунальное предприятие «ДРУАС». Реализация коммунального имущества осуществлялась через систему Prozorro. Памятник продавался как необработанный и неразобранный лом бронзы весом 7850 кг.



«Начальная цена лота составила 942 тысячи гривен. В ходе торгов оказался только один желающий приобрести этот металлолом. ООО "Норд Стил" из Лисичанска предложило за бывший памятник 962 тысячи гривен. Договор покупки лома был подписан 26 августа 2022 года», — говорится в сообщении.



Напомним, что памятник Ленину в Краматорске был повален в апреле 2015 года. После демонтажа памятник хранился на территории коммунального предприятия «ДРУАС». В июле 2022 года Краматорский городской совет принял решение о продаже этого имущества. Памятник не серийного производства — он является авторской скульптурой. Бронзового Ленина высотой 11 м изготовили на НКМЗ, он был установлен во время реконструкции центральной площади в 1970 году.