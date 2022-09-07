Бронзового Леніна з Краматорська продали майже за мільйон гривень

07 вересня 2022, 12:58

Бронзового Леніна з Краматорська продали майже за мільйон гривень

Пам'ятник Леніну з Краматорська продали на брухт майже за мільйон гривень. Про це повідомляє Центр громадського контролю «Дій!-Краматорськ».

Процедуру продажу пам'ятника, встановленого на центральній площі Краматорська, проводило комунальне підприємство «ДРУАС». Реалізація комунального майна здійснювалася через систему Prozorro. Пам'ятник продавався як необроблений та нерозібраний брухт бронзи вагою 7850 кг.

«Початкова ціна лота становила 942 тисячі гривень. Під час торгів виявився лише один охочий придбати цей брухт. ТОВ "Норд Стіл" із Лисичанська запропонувало за колишній пам'ятник 962 тисячі гривень. Договір купівлі брухту було підписано 26 серпня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що пам'ятник Леніну у Краматорську було повалено у квітні 2015 року. Після демонтажу пам'ятник зберігався на території комунального підприємства «ДРУАС». У липні 2022 року Краматорська міська рада ухвалила рішення про продаж цього майна. Пам'ятник не серійного виробництва — він є авторською скульптурою. Бронзового Леніна висотою 11 м виготовили на НКМЗ, його було встановлено під час реконструкції центральної площі у 1970 році.

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