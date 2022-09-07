Украина сможет выполнить рекомендации МАГАТЭ только после восстановления контроля над ЗАЭС

Украина сможет выполнить изложенные в отчете МАГАТЭ рекомендации по стабилизации и безопасной работе Запорожской ЗАЭС только после полного возвращения контроля над ней. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.



При этом министр отметил, что только Украина способна гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации и в отличие от россиян заинтересована в этом.



Галущенко также считает, что нужно внедрять санкции за акты ядерного терроризма.



«Мировые санкции должны быть наложены на компанию "Росатом", представители которой пытаются руководить работой Запорожской АЭС, не имея для этого никаких прав и полномочий. Украина уже начала санкционный процесс в отношении более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией», – написал он.



Миссия МАГАТЭ подтвердила, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, а также присутствие на ней представителей «Росатома».



Агентство рекомендовало, в частности, прекратить обстрел территории станции и ее окрестностей, вывести военных, вернуть нормальные условия для работы персонала, обеспечить бесперебойную доставку запчастей и дизтоплива, восстановить линии электропередачи.



В настоящее время на станции работают два представителя агентства.