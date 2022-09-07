Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Украина сможет выполнить рекомендации МАГАТЭ только после восстановления контроля над ЗАЭС

07 сентября 2022, 13:12

Украина сможет выполнить рекомендации МАГАТЭ только после восстановления контроля над ЗАЭС

Украина сможет выполнить изложенные в отчете МАГАТЭ рекомендации по стабилизации и безопасной работе Запорожской ЗАЭС только после полного возвращения контроля над ней. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

При этом министр отметил, что только Украина способна гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации и в отличие от россиян заинтересована в этом.

Галущенко также считает, что нужно внедрять санкции за акты ядерного терроризма.

«Мировые санкции должны быть наложены на компанию "Росатом", представители которой пытаются руководить работой Запорожской АЭС, не имея для этого никаких прав и полномочий. Украина уже начала санкционный процесс в отношении более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией», – написал он.

Миссия МАГАТЭ подтвердила, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, а также присутствие на ней представителей «Росатома».

Агентство рекомендовало, в частности, прекратить обстрел территории станции и ее окрестностей, вывести военных, вернуть нормальные условия для работы персонала, обеспечить бесперебойную доставку запчастей и дизтоплива, восстановить линии электропередачи.

В настоящее время на станции работают два представителя агентства.

Еще по теме

Организации
Минэнерго магатэ
Места
запорожская АЭС

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:37
В оккупированном Мариуполе — взрыв в районе аэропорта
12:28
Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе
12:14
На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ
11:21
«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек
09:24
В Луганской ОВА рассказали, сколько школьников осталось в Северодонецке
09:01
«ДНР» заявила о гибели девочки-подростка в Донецке
00:10
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
22:51
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
22:24
Взрывная ампутация ног: Оккупанты заявили, что «комендант» Бердянска выжил
20:27
«Комендант» Бердянска после взрыва скончался в больнице
19:55
В оккупированном Енакиево заявили, что запустили полный цикл на метзаводе
18:14
Военнопленные находятся в смертельной опасности — заявление родственников
17:34
Прошло 40 дней: Точное количество погибших в колонии в Еленовке — неизвестно
15:43
В Бердянске взорвалась машина «коменданта» города
15:05
Шестерым участникам группировки «ДНР» объявили о подозрении в госизмене
все новости
13:45
Во Львовской области развернут дополнительные 50 тысяч мест для переселенцев
13:38
В МИД Украины призвали поддержать создание спецтрибунала для РФ
13:12
Украина сможет выполнить рекомендации МАГАТЭ только после восстановления контроля над ЗАЭС
12:58
Бронзового Ленина из Краматорска продали почти за миллион гривен
12:37
В оккупированном Мариуполе — взрыв в районе аэропорта
12:28
Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе
12:14
На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ
12:10
Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через сухопутные границы
11:48
Путин о войне в Украине: РФ «ничего не начинала» и «ничего не потеряла»
11:34
Путин угрожает не продлить «зерновое соглашение»
11:21
«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек
11:17
Полицейские зафиксировали 17 обстрелов Донецкой области за сутки
10:47
ВСУ успешно отразили ряд атак на Донетчине
10:46
Закарпатцам выплатят 4 тысячи гривен единоразово за бесплатное размещение переселенцев
10:17
Краматорск, Славянск, Константиновка: Кириленко рассказал о последствиях обстрелов
все новости
ВИДЕО
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
07 сентября, 00:10
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
06 сентября, 22:51
В Балаклее уничтожен склад боеприпасов: Что известно о возможном контрнаступлении ВСУ
06 сентября, 20:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты