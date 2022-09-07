Україна зможе виконати рекомендації МАГАТЕ лише після відновлення контролю над ЗАЕС

Україна зможе виконати викладені у звіті МАГАТЕ рекомендації щодо стабілізації та безпечної роботи Запорізької ЗАЕС лише після повного повернення контролю за нею. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.



При цьому міністр зазначив, що тільки Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації та, на відміну від росіян, зацікавлена в цьому.



Галущенко також вважає, що слід запроваджувати санкції за акти ядерного тероризму.



«Світові санкції мають бути накладені на компанію "Росатом", представники якої намагаються керувати роботою Запорізької АЕС, не маючи для цього жодних прав та повноважень. Україна вже розпочала санкційний процес щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською державною корпорацією», – написав він.



Місія МАГАТЕ підтвердила, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях Запорізької АЕС, а також присутність на ній представників «Росатому».



Агентство рекомендувало, зокрема, припинити обстріл території станції та її околиць, вивести військових, повернути нормальні умови для роботи персоналу, забезпечити безперебійну доставку запчастин та дизпалива, відновити лінії електропередачі.



В даний час на станції працюють два представники агентства.