Второй транш нового макрофина от Еврокомиссии для Украины составит 5 млрд евро

Второй транш макро-финансовой помощи Украине составит 5 млрд евро. Об этом в своем Twitter сообщила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает дополнительно 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для страны», - написала она.



При этом фон дер Ляйен уточнила, что эта средства выделяются сверх 10 миллиардов евро, уже предоставленных ЕС в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.



В целом Европейская комиссия уже выплатила Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, общая сумма которого составляет 9 млрд евро.