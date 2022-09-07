Другий транш нового макрофіну від Єврокомісії для України становитиме 5 млрд євро

07 вересня 2022, 14:17

Другий транш нового макрофіну від Єврокомісії для України становитиме 5 млрд євро

Другий транш макрофінансової допомоги Україні становитиме 5 млрд євро. Про це у своєму Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Ситуація в Україні потребує нашої повної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для країни», - написала вона.

При цьому фон дер Ляйєн уточнила, що ці кошти виділяються понад 10 млрд євро, вже наданих ЄС у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Загалом Європейська комісія вже виплатила Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги, загальна сума якого становить 9 млрд євро.

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