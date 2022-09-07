Воинский учет для женщин в Украине отложили на год

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.



«Теперь уже официально — министерство обороны Украины. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет. В парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Свои предложения, среди прочего предполагающие, что взятие на воинский учет женщин носит исключительно добровольный характер, министерство обороны Украины ранее направило в Комитет», — рассказала замминистра.



Параллельно, по ее словам, Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год — до 1 октября 2023 года. Сегодня этот приказ подписал глава ведомства.



«Норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет регулируется именно законом. Этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос», — отметила Маляр.



Она добавила, что после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на воинский учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет.



«Как заявил Генеральный штаб, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете», — сообщила Маляр.

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Ранее министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря 2021 года. Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет с 1 октября 2022 года.



Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию об отмене воинского учета для женщин поддержал сокращение перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат воинскому учету.