Військовий облік для жінок в Україні відклали на рік

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ про відстрочення взяття жінок на військовий облік. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Тепер уже офіційно — міністерство оборони України. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає. У парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Свої пропозиції, що серед іншого припускають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер, міністерство оборони України раніше направило до Комітету», — розповіла заступниця міністра.



Паралельно, за її словами, Міноборони, у межах повноважень, підготувало наказ, яким у черговий раз відстрочило терміни взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року. Сьогодні цей наказ підписав очільник відомства.



«Норма про обов'язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом. Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту загалом доопрацювати та внести зміни до законодавства, щоб урегулювати це питання», — зазначила Маляр.



Вона додала, що після ухвалення відповідних змін до законодавства щодо добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знову та знову відкладати терміни наказами Міноборони більше не буде.



"Як заявив Генеральний штаб, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні у державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку», — повідомила Маляр.

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Раніше міністерство оборони України розширило список спеціальностей та професій, який передбачає постановку жінок на військовий облік військовозобов'язаних. Відповідний наказ Міноборони № 313 від 11.10.2021 набрав чинності 17 грудня 2021 року. Згідно з документом, українки, якщо їхня професія входить до розширеного переліку, а також якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років), мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року.



Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію про скасовування військового обліку для жінок підтримав скорочення переліку професій та спеціальностей, представниці яких підлягають військовому обліку.