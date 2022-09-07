Оккупанты запустили 750 крылатых ракет с Крыма с начала войны — Ташева

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские силы осуществили 750 запусков ракет с территории оккупированного Крыма. Об этом во время брифинга сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.



«РФ превратила Крымский полуостров в военную базу и плацдарм для наступления на юг нашей страны. С начала большой войны оккупанты осуществили 750 запусков различных крылатых ракет с территории Крыма. Эти ракеты уничтожали разные гражданские объекты, наши города, наших людей, детей», — отметила Ташева.



Она напомнила, что оккупанты на протяжении восьми лет говорили, что в Крыму нет войны.



«Но мы говорим обратное: Крым с первого дня оккупации был втянут в войну, которая началась еще в 2014 году. С Крыма началось и Крымом завершится — тем путем, который выберет Украина», — подчеркнула Ташева.



Обращаясь к украинцам, проживающим на территории полуострова, она попросила позаботиться о базовых мероприятиях по безопасности.



«Важно подготовиться к разным сценариям развития событий», — сказала постоянный представитель президента Украины в Крыму.