Окупанти запустили 750 крилатих ракет з Криму від початку війни — Ташева

07 вересня 2022, 16:26

Окупанти запустили 750 крилатих ракет з Криму від початку війни — Ташева

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські сили здійснили 750 запусків ракет з території окупованого Криму. Про це під час брифінгу повідомила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

«РФ перетворила Кримський півострів на військову базу та плацдарм для наступу на південь нашої країни. Від початку великої війни окупанти здійснили 750 запусків різних крилатих ракет з території Криму. Ці ракети знищували різні цивільні об'єкти, наші міста, наших людей, дітей», — зазначила Ташева.

Вона нагадала, що окупанти протягом восьми років говорили, що у Криму немає війни.

«Але ми говоримо протилежне: Крим з першого дня окупації було втягнуто у війну, яка розпочалася ще у 2014 році. З Криму почалося та Кримом завершиться тим шляхом, який обере Україна», — наголосила Ташева.

Звертаючись до українців, які мешкають на території півострова, вона попросила подбати про базові заходи щодо безпеки.

«Важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій», — сказала постійна представниця президента України в Криму.

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