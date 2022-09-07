Окупанти запустили 750 крилатих ракет з Криму від початку війни — Ташева

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські сили здійснили 750 запусків ракет з території окупованого Криму. Про це під час брифінгу повідомила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.



«РФ перетворила Кримський півострів на військову базу та плацдарм для наступу на південь нашої країни. Від початку великої війни окупанти здійснили 750 запусків різних крилатих ракет з території Криму. Ці ракети знищували різні цивільні об'єкти, наші міста, наших людей, дітей», — зазначила Ташева.



Вона нагадала, що окупанти протягом восьми років говорили, що у Криму немає війни.



«Але ми говоримо протилежне: Крим з першого дня окупації було втягнуто у війну, яка розпочалася ще у 2014 році. З Криму почалося та Кримом завершиться тим шляхом, який обере Україна», — наголосила Ташева.



Звертаючись до українців, які мешкають на території півострова, вона попросила подбати про базові заходи щодо безпеки.



«Важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій», — сказала постійна представниця президента України в Криму.