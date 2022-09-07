Украина может объявить обязательную эвакуацию с территорий вокруг ЗАЭС – Верещук

Обязательную эвакуацию могут объявить с территорий вокруг Запорожской АЭС, поскольку ситуация на станции становится более напряженной. Об этом в эфире телемарафона сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.



«Мы ждем решения ОВА, у них есть специальные комиссии. Это касается отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Что касается ЗАЭС - если решение будет принято, то эвакуация будет», - отметила она.



Ранее Верещук говорила, что Украина требует от России предоставить гуманитарный коридор для эвакуации людей из района Запорожской АЭС. Однако Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.