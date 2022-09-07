Україна може оголосити обов'язкову евакуацію з територій навколо ЗАЕС – Верещук

Обов'язкову евакуацію можуть оголосити із територій навколо Запорізької АЕС, оскільки ситуація на станції стає більш напруженою. Про це в ефірі телемарафону повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.



«Ми чекаємо на рішення ОВА, у них є спеціальні комісії. Це стосується окремих районів Харківської та Запорізької областей. Що стосується ЗАЕС – якщо рішення буде ухвалено, то евакуація буде», - зазначила вона.



Раніше Верещук говорила, що Україна вимагає від Росії надати гуманітарний коридор для евакуації людей із району Запорізької АЕС. Однак Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.