Зеленский назначил руководителей 4 городских военных администраций в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей четырех городских военных администраций в Донецкой области.



Известно, что главой Покровской военной администрации назначен Сергей Добряк, Мирноградской – Юрий Ключка, Добропольской – Андрей Бондаренко, Селидовской – Анатолий Немченко.



«Соответствующие городские военные администрации были созданы распоряжением президента 1 сентября», – говорится в сообщении пресс-службы Донецкой ОВА.



Также Зеленский назначил новых руководителей районных государственных администраций Покровского и Волновахского района Донецкой области. Ими стали Владимир Замотаев и Юрий Бакаев соответственно. Главой Старобельской РГА (Луганская область) президент назначил Владимира Череватого.