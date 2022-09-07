Зеленський призначив керівників 4 міських військових адміністрацій у Донецькій області

07 вересня 2022, 23:03

Зеленський призначив керівників 4 міських військових адміністрацій у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій у Донецькій області.

Відомо, що головою Покровської військової адміністрації призначено Сергія Добряка, Мирноградської – Юрія Ключка, Добропільської – Андрія Бондаренка, Селидовської – Анатолія Немченка.

«Відповідні міські військові адміністрації було створено розпорядженням президента 1 вересня», – йдеться у повідомленні прес-служби Донецької ОВД.

Також Зеленський призначив нових керівників районних державних адміністрацій Покровського та Волноваського району Донецької області. Ними стали Володимир Замотаєв та Юрій Бакаєв відповідно. Главою Старобільської РДА (Луганська область) президент призначив Володимира Череватого.

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